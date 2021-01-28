Karabük'te 249 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Karabük'te düzenlenen operasyonda 249 kilogram kaçak tütün ve 79 bin 800 makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B.H'nin iş yerinde kaçak tütün satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 249 kilogram kaçak tütün, 79 bin 800 boş makaron, 1000 farklı sigara markaları basılı tütün poşeti ile 1100 mükerrer kullanıma hazır TAPDK bandrolü ele geçirdi.
Şüpheli hakkında KOM Şube Müdürlüğünce işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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