Karabük'te 3 ay önce barajda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 3 ay önce barajda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika

Karabük'te 3 ay önce barajda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

6 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde, geçen eylül ayında barajda bulunan cesedin 54 yaşındaki Gülşen Çakır'a ait olduğu tespit edildi.

Karabük'te 3 ay önce barajda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde, geçen eylül ayında barajda bulunan cesedin 54 yaşındaki Gülşen Çakır'a ait olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, Yeşilköy mevkisindeki barajda 16 Eylül'de bulunan cesede ilişkin çalışmalar kapsamında, Hisar köyünde yaşayan ve mart ayında hakkında kayıp ihbarı yapılan Gülşen Çakır'ın (54) ailesinden DNA örneği aldı.

Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen örneklerin eşleşmesi üzerine cesedin Çakır'a ait olduğu kesinleşti.

Kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

16 Eylül'de Yenice ilçesi Yeşilköy mevkisindeki barajda ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirmiş, jandarma ve AFAD ekiplerince botla sudan çıkarılan ceset, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Jandarma, Karabük, Yenice, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:40 Kaynak: AA
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