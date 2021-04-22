Karabük'te 3 ayda çeşitli suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Karabük'te 3 ayda çeşitli suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı

Karabük'te yılın ilk 3 ayında yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı.

Karabük'te yılın ilk 3 ayında yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılın ilk 3 ayında yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde hırsızlık, yağma, özel belgede sahtecilik, tehdit ve çeşitli suçlardan aranan 109 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Jandarma trafik timlerince de 51 bin 208 araç sorgusunun yapıldığı aktarılan açıklamada, "1411 kişiye toplam 946 bin 783 lira para cezası kesilmiş olup 400 araç trafikten men edilerek, 28 şahsın sürücü belgesine el konulmuştur. İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika

Son Dakika: MASAK, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim

Hasan Şaş'ın, "Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım" dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere

Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor

İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler

Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü

Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş