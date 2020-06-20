Karabük'te 3 bin 500 öğrenci LGS heyecanı yaşadı - Son Dakika

Karabük'te, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava 71 okulda 3 bin 500 öğrenci katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı kentte, sınav sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Vali Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlığını korumak ve huzurlu bir ortamda sınava girebilmeleri için okullarda günler öncesinden bir planlama ve hazırlık süreci yaşandığını ve tüm tedbirlerin en üst seviyede alındığını söyledi.

Sınav öncesinde ve sonrasında gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı Karabük Milli Eğitim Müdürlüğüne, öğretmenlere, polis ve jandarma teşkilatı mensuplarına, okul ve kurumlarda çalışan teknik ve yardımcı personele teşekkür eden Gürel, sınava giren öğrencilerin de emeklerinin karşılığını almalarını temenni etti.