Karabük'te 3 iş yerini soyan hırsız roman kitaplarını da çalmış - Son Dakika

Karabük'te 3 iş yerinin camlarını kırıp bir miktar para ve 5 roman kitabı çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bayır Mahallesi'nde Menderes ve Fevzi Fırat caddelerindeki mobilya mağazası, kargo şubesi ve Üreten El Kadınlar Kooperatifine ait mağazanın camlarının kırık olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

İş yerlerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kameralarını da izledi.

Kargo şubesinden bir miktar para ile masadaki 5 roman kitabının çalındığını tespit eden ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, kapı ve pencere camlarını kırarak içeri giren şüphelinin değerli eşya aradığı yer alıyor.