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Karabük'te 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

6 saat önce

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karabük'te 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı, System.String[]

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karabük'ten Safranbolu yönüne giden Bahar Bayram (30) yönetimindeki 06 GCP 76 plakalı otomobil, özel bir hastanenin önünde kontrolünü kaybedip karşı şeride geçerek Fatih Yılmaz'ın (25) kullandığı 34 BTB 797 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile Bayram'ın yanındaki Hatice Burke yaralandı. Aracında sıkışan Bahar Bayram, uzun uğraşlar sonunda araçtan çıkartılabildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bahar Bayram'ın aracının kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği ve diğer otomobile çarpması yer alıyor.

Fatih Yılmaz, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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