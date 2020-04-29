Karabük'te 3 mahalle ve bir sitedeki karantina uygulaması kaldırıldı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalle ile bir sitede uygulanan karantina sona erdi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi ve Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'nde karantina süresinin bu gece yarısı biteceği bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla önce 14 gün alınan, daha sonra da 7 gün uzatılan karantina, Kovid-19 tanısı konulan vakaların iyileşmesi ve yeni vakaların ortaya çıkmaması karşısında bugün saat 24.00'de sona erecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Beşbinevler 2'nci Cadde TOKİ Konutları'ndaki karantina süresinin de bu gece 24.00'da sona ereceği belirtildi.

Safranbolu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi ve Tintin köyü Aliköseler Mahallesi önce 9-22 Nisan tarihlerinde, daha sonra da 23-29 Nisan tarihlerinde, Beşbinevler 2. Cadde TOKİ konutları ise önce 13-26 Nisan, daha sonra da 27-29 Nisan tarihlerinde karantinaya alınmıştı.