Karabük'te '31. Vergi Haftası' kutlaması - Son Dakika
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Karabük'te '31. Vergi Haftası' kutlaması

6 saat önce

Karabük'te 31. Vergi Haftası etkinlik programları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Karabük'te '31. Vergi Haftası' kutlaması, System.String[]

Karabük'te 31. Vergi Haftası etkinlik programları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.


25 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan ve vergi bilinci artırılması amacıyla düzenlenen 31. Vergi Haftası kapsamında, kent meydanında bulunan Atatürk anıtına Karabük Defterdarı Osman Koçaş tarafından kurum çelengi sunularak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.


Çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Vergi Haftası kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirilecek. - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, Vergi Haftası, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
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