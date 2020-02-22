Karabük'te 33 milyon 269 bin lira sosyal yardım yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 33 milyon 269 bin lira sosyal yardım yapıldı - Son Dakika

Karabük'te 33 milyon 269 bin lira sosyal yardım yapıldı

7 saat önce

2019 yılında Karabük merkez ilçede 16 milyon 168 bin 686 lira, il genelinde ise 33 milyon 269 bin 325,85 lira sosyal yardım yapıldı.

Karabük'te 33 milyon 269 bin lira sosyal yardım yapıldı, System.String[]

2019 yılında Karabük merkez ilçede 16 milyon 168 bin 686 lira, il genelinde ise 33 milyon 269 bin 325,85 lira sosyal yardım yapıldı.


Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğünü ziyaret ederek, Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz'dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vakfın amacı, vizyon ve misyonu hakkında Vali Gürel'e bilgi veren Canbaz, Karabük Vakıf Mütevelli Heyeti ve görevleri hakkında da bilgi verdi.


Vakıf işlemlerinin; genel sağlık sigortası, merkezi yardımlar, vakıf yardımları, vakıf proje yardımları kapsamında yürütüldüğünü ifade eden Canbaz, bu kapsamda merkezi yardımlar olarak, şartlı eğitim yardımının 708 bin 521,38 lira, şartlı sağlık yardımının 250 bin 320 lira olduğunu belirtti.


Canbaz, "Muhtaç asker ailesi yardımı 112 bin 475 lira, muhtaç asker çocuğu yardımı 6 bin 900 lira, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar 383 bin 75 lira, engelli aylığı 10 milyon 414 bin 624,88 lira, engelli yakını aylığı 1 milyon 238 bin 833,71 lira, yaşlı aylığı 6 milyon 763 bin 942,24 lira, öksüz ve yetim aylığı 37 bin 500 lira, elektrik desteği 612 bin 545,96 lira, toplam merkez ilçe 11 milyon 337 bin 608,90 lira, il geneli 24 milyon 59 bin 210,96 lira merkezi yardım yapıldı" dedi.


Vakıf kaynaklı yardımlar olarak nakit, gıda ve yakacak yardımları kapsamında merkez ilçede 1 milyon 433 bin 247,39 lira, il genelinde 3 milyon 546 bin 74,51 lira nakdi yardım yapıldığını ifade eden Canbaz, merkez ilçede 2 bin 441 aileye, il genelinde ise 3 bin 810 aileye yakacak yardımı yapıldığını, toplamda merkez ilçede 4 milyon 831 bin 77 lira, il genelinde 9 milyon 210 bin 114 lira vakıf kaynaklı yardım yapıldığını kaydetti.


Vakıf proje yardımları kapsamında ev yapım ve onarımında merkez ilçede 10 aile için 103 bin 386,38 lira, il genelinde 29 aileye 166 bin 468,38 lira yardım yapıldığını açıklayan Canbaz, Yaşlı ve Engellilere Temizlik Hizmeti Projesi kapsamında 4 adet işçi çalıştırılarak 68 ailenin 3 haftalık periyotlar halinde evlerinin temizlendiğini, projenin devamının sağlanmasına yönelik olarak 223 bin 260 lira kaynak tedarik edildiğini belirtti. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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