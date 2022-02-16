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Karabük'te 330 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi - Son Dakika

Karabük'te 330 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi

16.02.2022 11:29
Karabük'te 330 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 330 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 330 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dere köyü mevkisinde bir kamyonette sahte deterjan taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kamyonette yaptığı aramada tanınmış bir markanın paketlerine doldurulmuş 330 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirdi.

Olayla ilgili kamyonette bulunan F.Y. (35) gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te 330 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te 330 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi - Son Dakika
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