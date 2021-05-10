Karabük'te 355 öğrenciye EBA üzerinden trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Karabük'te Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 355 öğrenciye EBA üzerinden trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Trafik Timlerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitim ve bilgilendirme faaliyetinin yapılamadığı belirtildi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 355 öğrenciye EBA üzerinden trafikle ilgili tanımlar, yaya ve yolcu hareket tarzları, emniyet kemerinin önemi ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verildiği bildirilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, trafik bilincini artırmak amacıyla öğrencilerimize yönelik farkındalık çalışmalarımıza ve trafik eğitimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir." denildi.