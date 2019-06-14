Son Dakika Haberleri: Karabük'te 37 bin 471 öğrenci karne heyecanı yaşadı
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Karabük'te 37 bin 471 öğrenci karne heyecanı yaşadı

4 saat önce

Karabük'te bulunan 195 okulda 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı sona erdi.

Karabük'te 37 bin 471 öğrenci karne heyecanı yaşadı, System.String[]
Karabük'te bulunan 195 okulda 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı sona erdi.

İl genelinde 195 okulda 37 bin 471 öğrencinin karne heyecanı yaşadığı kentte Karabük Mehmet Akif İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Vali Fuat Gürel ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun da katıldığı törende, öğrencileri sınıflarında ziyaret edilerek karneleri ve hediye kitapları verildi. Vali Gürel, Karabük'te her alanda olduğu gibi eğitim de kaliteyi yakaladıklarını, sınıflardaki öğrenci sayılarının 15 ile 20 arasında olmasın da eğitimdeki verimliliğin giderek artmasına vesile olduğunu söylerken öğrencilere de tatilde bol sokakta oyun oynayıp kitap okumalarını tavsiye etti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:41 Kaynak: İHA
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