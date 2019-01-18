Karabük'te 37 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.





Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte 2 gün önce akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde 37 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.





Ekiplerin yoğun şekilde çalışma yaptığı aktarılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle merkezde 2, Eflani ilçesinde 20, Eskipazar ilçesinde 3, Ovacık ilçesinde 5 ve Yenice ilçesinde 7 olmak üzere 37 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor." ifadeleri kullanıldı.

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