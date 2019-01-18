Son Dakika Haberleri: Karabük'te 37 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te 37 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

38 dakika önce

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karabük'te 37 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte 2 gün önce akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde 37 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.


Ekiplerin yoğun şekilde çalışma yaptığı aktarılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle merkezde 2, Eflani ilçesinde 20, Eskipazar ilçesinde 3, Ovacık ilçesinde 5 ve Yenice ilçesinde 7 olmak üzere 37 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:31 Kaynak: AA

Kar, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu

Son Dakika! Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:09:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te 37 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]