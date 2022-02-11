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Karabük'te 4 ayrı iş yerinde hırsızlık: 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te 4 ayrı iş yerinde hırsızlık: 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

11.02.2022 15:21
Karabük'te 4 ayrı iş yerinde hırsızlık: 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Karabük'te 4 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karabük'te 4 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Karabük'te 29 Ocak ve 9 Şubat tarihlerinde 4 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen M.Ö, C.E.K, E.G, A.C.A ve E.A isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

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Karabük, Polis, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te 4 ayrı iş yerinde hırsızlık: 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te 4 ayrı iş yerinde hırsızlık: 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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