Karabük'te 4 bin 545 kilometre köy yolu kardan temizlendi - Son Dakika

Karabük'te son iki ayda kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 4 bin 545 kilometre köy yolu karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kent genelinde ocak ve şubat aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapanan 277 köy ve 593 mahallede 4 bin 454 kilometre yolun açılması için yoğun mesai yaptı.



Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocak ve şubat aylarında etkili etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını günde 3-4 kez ulaşıma açtıklarını söyledi.

Bu yıl il genelinde yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Uzun, "Kar yağışı sonucunda kapanan toplamda 870 köy yolunun 4 bin 545 kilometresini ulaşıma açtık. Gün içerisinde yoğun kar yağışı nedeniyle aynı yolu 3-4 kez açtığımız oldu ve bu sebeple yol ağında artış oldu. Bu çalışmaları gerçekleştirirken 70 personel, 16 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 6 bekoloder, 5 yükleyici, 1 dozer ve 6 pikapla toplamda 36 iş makinesiyle vatandaşlarımıza hizmet verdik. 24 saat esasına göre ekiplerimizle çalıştık. Yeri geldi 112 Acil Servis ekiplerine yardımcı olduk, yeri geldi hastalanan vatandaşlarımızı taşıdık. Sonuç itibarıyla Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı personellerimizle yoğun ve mesai saati gözetmeksizin etkili bir karla mücadele çalışması gerçekleştirdik." diye konuştu.