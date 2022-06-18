İş kıyafetleri köy yolunda bulunan Dayı için ailesi ve yakınları, jandarma ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Maaşını çekmek ve işe gitmek için çarşamba günü evden ayrılarak Karabük'e giden Dayı'yı arayan yakınları kendisine ulaşamadı.

Kaynak: AA

Karabük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te 4 gündür haber alınamayan kişi aranıyor - Son Dakika

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