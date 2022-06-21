Dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düştü - Son Dakika
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Dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düştü

21.06.2022 15:11

Dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düştü Karabük'te montaj yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düştü

KARABÜK - Karabük'te montaj yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Sarıoğlu Caddesi Bağ Essan Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Hüseyin Özkan isimli iş yeri sahibi montaj işiyle uğraştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten sırt üstü yere düştü. Özkan'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düştü - Son Dakika

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