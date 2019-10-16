Son Dakika Haberleri: Karabük'te 445 TYP personel göreve başladı
Son Dakika Güncel Karabük'te 445 TYP personel göreve başladı

Karabük'te 445 TYP personel göreve başladı

1 saat önce

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 8,5 ay süreyle merkez ve ilçelerindeki okullarda istihdam edilecek 350'si temizlik personeli, 95'i güvenlik personeli olmak üzere toplam 445 personel...

Karabük'te 445 TYP personel göreve başladı, System.String[]

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 8,5 ay süreyle merkez ve ilçelerindeki okullarda istihdam edilecek 350'si temizlik personeli, 95'i güvenlik personeli olmak üzere toplam 445 personel göreve başladı.


Göreve başlayan personele Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Salonunda Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, şube müdürleri Muhammet Nuri Ataseven ve Fuat Ünlü, Karabük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu ve İş Güvenliği Uzmanı Oktay Köse katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisiyle bulundu. Vargeloğlu, "Milli eğitim ailesi büyük bir aile. Sizlerde bugünden itibaren ailemizin bir parçası oldunuz. Sizden isteğim iş yerlerinizde bu bilinçle çalışınız. İş sağlığı ve güvenliğine azami dikkat ediniz" dedi.


Konuşmanın ardından şube müdürleri Muhammet Nuri Ataseven ve Fuat Ünlü, İş Güvenliği Uzmanı Oktay Köse tarafından görevlendirilen personele görevlerine ilişkin mevzuat ve esaslar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - KARABÜK

Karabük, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu
Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:26:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te 445 TYP personel göreve başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]