Üye Girişi
KARABÜK'TE 54 OKULDA KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika

KARABÜK'TE 54 OKULDA KÜTÜPHANE AÇILDI

27.12.2021 17:29

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında Karabük'te 54 okulun kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında Karabük'te 54 okulun kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Karabük'te 54 kütüphanenin toplu açılış töreni gerçekleşti. Şehit Mehmet Esen Ortaokulu'nda gerçekleşen açılışa Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçelerdeki okulların da video konferans sistemiyle katıldığı açılış töreninde konuşan Vali Fuat Gürel, 'Bütün Türkiye'de 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında çok önemli bir adım atıldı. 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde 54 kütüphanemizi açılışını yapacak hale getirdik. Artık Karabük'te kütüphanesiz okul kalmamış oldu.? diye konuştu.

Açılış sonrası Şehit Mehmet Esen Ortaokulu içerisinde oluşturulan kütüphaneyi ziyaret eden Vali Fuat Gürel, burada bulunan öğrencilerle birlikte kitap okudu ve sohbet etti.

KARABÜK'TE 54 OKULDA KÜTÜPHANE AÇILDI
KARABÜK'TE 54 OKULDA KÜTÜPHANE AÇILDI
KARABÜK'TE 54 OKULDA KÜTÜPHANE AÇILDI
KARABÜK'TE 54 OKULDA KÜTÜPHANE AÇILDI

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARABÜK'TE 54 OKULDA KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika


Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı         
17:28
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı         
15:36
Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı         
14:55
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
14:03
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
17:28 Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı
17:24 Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı
17:22 Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz
17:07 Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi
17:07 Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?
17:07 Mansur Yavaş, İBB'ye başlatılan terör teftişine bir tepki gösterdi: Tek vücut olacağız
16:58 Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır
16:33 Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı
16:26 İmamoğlu'na tam destek! Mansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
16:25 Siz de listeye dahil misiniz? 2021 yılının son haftasında yüzü gülecek 5 burç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 17:38:31. #1.12#
SON DAKİKA: KARABÜK'TE 54 OKULDA KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement