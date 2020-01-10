Karabük'te 558 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te 558 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Karabük'te 558 adet tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda kente kaçak yollarla tarihi eser getireceği tespit edilen 2 kişi, 558 adet tarihi eserle yakalandı.

Karabük'te 558 adet tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda kente kaçak yollarla tarihi eser getireceği tespit edilen 2 kişi, 558 adet tarihi eserle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, Y.C. ve E.Ö. isimli şüpheli şahısların kente kaçak yollardan tarihi eser getireceği tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonucunda iki şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara ait araçta yapılan aramalar neticesinde; 529 adet değişik ebatlarda tarihi sikke, 15 adet tarihi eser niteliği taşıyan yüzük, 10 adet tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli ebatlarda küpe ve takı, 2 adet tarihi eser niteliği taşıyan ok ucu, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan insan figürlü obje, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde çeşitli figürler bulunan obje ve 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu olmak üzere 558 adet tarihi eser ele geçirildi.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
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