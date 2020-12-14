Son dakika haberleri! Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 147 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 147 kişiye para cezası
14.12.2020 12:31
Son dakika haberleri... Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 147 kişiye idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 147 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kentte, İçişleri Bakanlığınca başlatılan kısıtlama kapsamında 7-14 Aralık tarihlerinde güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.
Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 147 kişiye toplam 463 bin 50 lira ceza verildi.
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