Karabük'te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlali yapan 59 kişiye 55 bin 350 TL ceza kesildi - Son Dakika

Karabük'te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlali yapan 59 kişiye 55 bin 350 TL ceza kesildi
07.12.2020 16:34
Karabük'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 59 kişiye 55 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.
Karabük'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 59 kişiye 55 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 4 Aralık 2020 Cuma saat 21.00 ile 7 Aralık 2020 Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca kent genelinde 59 kişinin ihlal yaptığını açıkladı.
Açıklamada, kentte kısıtlamayı ihlal eden 59 kişiye 55 bin 350 TL para cezası kesildiği bildirildi. - KARABÜK
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