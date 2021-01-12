Karabük'te 56 saatte 54 bin 900 TL para cezası kesildi - Son Dakika

Karabük'te 56 saatte 54 bin 900 TL para cezası kesildi
12.01.2021 00:58
Karabük'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 61 kişiye 54 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.
Karabük'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 61 kişiye 54 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.
Karabük'te Cuma günü saat 21.00'da başlayıp, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca kent genelinde kısıtlamayı ihlal eden 61 kişiye 54 bin 900 TL para cezası kesildiğini açıkladı. - KARABÜK
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