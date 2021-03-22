Karabük'te 565 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 565 sentetik hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumayanı köyünde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 2 şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Ekipler, dedektör köpek "Radar"ın da katıldığı operasyonda 565 sentetik hap ele geçirdi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri merkeze bağlı bir köyde yürüttüğü çalışma sonucunda ise 6 bin 900 makaron ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.
Kaynak: AA
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