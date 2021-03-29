Karabük'te 57. Kütüphane Haftası Kutlamaları - Son Dakika

Karabük'te 57. Kütüphane Haftası Kutlamaları

29.03.2021 17:35

Karabük'te 57. Kütüphane Haftası Kutlamaları Karabük, kütüphaneden yararlanan ilk 10 şehir arasında bulunuyor Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün, nüfusa oranla kütüphaneden yararlanan kişi sayısı olarak Karabük'ün ilk 10 şehir arasında yer aldığını söyledi.

Karabük'te 57. Kütüphane Haftası Kutlamaları

Karabük, kütüphaneden yararlanan ilk 10 şehir arasında bulunuyor

KARABÜK - Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün, nüfusa oranla kütüphaneden yararlanan kişi sayısı olarak Karabük'ün ilk 10 şehir arasında yer aldığını söyledi.

Karabük'te 26 Mart - 4 Nisan tarihleri arasından kutlanan 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde düzenlenen programa Karabük Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan, Karabük Belediye Başkan Yardımcı Seher Berker, KBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Cünük, kurum müdürleri, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

"Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı olarak her zaman ilk 10 şehir arasında yerini korumaktadır"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün, "Tarihimize baktığımız zaman büyük alimlerin düşünürlerin şairlerin ve yazarların yüzyılları aşan çok değerli eserler bırakmışlardır. Bıraktıkları eserleri muhafaza etmek için de kütüphaneler en özel yerlerden olmuştur. Cumhuriyet kenti Karabük nüfusa oranla kütüphaneden yararlanan kişi sayısı olarak her zaman ilk 10 şehir arasında yerini korumaktadır. Bu şekilde kültürel varlığına değer katmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımız sosyal kültürel etkinliklere katılarak gazete dergi okuyarak ve eğitim programlarına devam ederek kütüphaneden yararlanmaya devam etmektedir. Böylece şehrimizden sıra dışı okurlar da seçilmektedir. Öyle ki 2020 yılında sıra dışı okur olarak şehrimizden bir bebek ve ailesi seçilmiştir" ifadelerini kullandı.

KBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Cünük kütüphaneden yararlanmak isteyenlerin 60 bin matbu kitaba ulaşabileceklerini aktararak şunları söyledi:

"Kütüphanemiz üyesi olan öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız istedikleri her yerden kütüphanemizde bulunan 24 bin elektronik kitaba, 37 bin elektronik dergiye ve 1 milyonun üzerinde bilimsel materyale Türkiye'nin her yerinden ulaşım sağlayabilmektedirler."

Konuşmanın ardından müzik dinletisi ile sıra dışı okurlar belgeseli gösterimi yapıldı. Vali Yardımcısı Aslan tarafından en çok kitap okuyanlara ödülleri verilmesinin ardından program sona erdi.

Karabük'te 57. Kütüphane Haftası Kutlamaları
Karabük'te 57. Kütüphane Haftası Kutlamaları
Karabük'te 57. Kütüphane Haftası Kutlamaları
Karabük'te 57. Kütüphane Haftası Kutlamaları

Kütüphane Haftası, Karabük, 4 Nisan, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük'te 57. Kütüphane Haftası Kutlamaları - Son Dakika


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