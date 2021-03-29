Karabük'te "57. Kütüphane Haftası" törenle kutlandı - Son Dakika

Karabük'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Karabük Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Cünük, bu yıl Kütüphane Haftası'nın "Çağları aşan söz" temasıyla kutlandığını söyledi.

Kütüphanenin herkese açık olduğunu dile getiren Cünük, "Kütüphaneden yararlanmak isteyenler burada ellerini dokunabilecekleri 60 bin matbu kitaba ulaşabileceklerdir. Kütüphanemiz üyesi olan öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız, istedikleri her yerden kütüphanemizdeki 24 bin elektronik kitaba, 37 bin elektronik dergiye ve 1 milyonun üzerinde bilimsel materyale ulaşım sağlayabilmektedir." diye konuştu.

Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün de büyük alimlerin, düşünürlerin, şair ve yazarların hepsinin Türk halkı için yüzyılları aşan çok değerli eserler bıraktığını söyledi.

Kütüphanelerin bırakılan eserleri muhafaza etmek için en özel yerlerden biri olduğunu belirten Özgün, "Okuyan, öğrenen, düşünen ve öğreten neslin varlığı, cumhuriyet kazanımlarının temel dayanağını oluşturur. Toplumsal hayatımızı temellendirecek ana ögenin bilgi oluşu, Cumhuriyetimizin, Türkiye'mizin Atatürk ile özdeşleşen geleceğini yansıtır. Cumhuriyet kenti Karabük, nüfusa oranla kütüphaneden yararlanan kişi sayısı olarak her zaman ilk 10 şehir arasında yerini korumaktadır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ile sıra dışı okurlar belgeseli gösterimi yapıldı.

Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan tarafından en çok kitap okuyanlara ödülleri verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Karabük Belediye Başkan Yardımcı Seher Berker, kurum müdürleri, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı.