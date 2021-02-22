Kars, Ardahan ve Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Kars, Ardahan ve Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 160 bin 150 lira para cezası kesildi.

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde jandarma ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetimler yaptı.

Denetimlerde, kuralları ihlal eden 20 kişiye 63 bin lira ceza uygulandı.

Erzincan'da da hafta sonu emniyet ve jandarma bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza kesildi.

Kars'ta da aynı tarihlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 13 kişiye 40 bin 450 lira idari para cezası kesildi.