Karabük'te 583 apostil işlemi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karabük'te 583 apostil işlemi gerçekleştirildi

7 saat önce

Karabük'te, 2019 yılında 583 apostil işlemi gerçekleştirildi.

Karabük'te 583 apostil işlemi gerçekleştirildi, System.String[]

Karabük'te, 2019 yılında 583 apostil işlemi gerçekleştirildi.


Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür Gülsefa Kelleci'den 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş bilgileri, teşkilat yapısı personel durumu hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan Kelleci, 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Lahey Sözleşmesinin 6'ncı maddesi gereğince; bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan, apostil tasdik şerhi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürüttüklerini bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 583 adet apostil işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.


Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerde kullanılacak evrakın tasdik işlemleri ile ilde ki yabancı ülke temsilciliklerinin düzenledikleri ve onayladıkları belgelerin de tasdik işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kelleci, valiliğe sorulan hukuki konularda görüş bildirerek hukuki mali ve cezai sonuç doğuracak işlemlerde danışmanlık görevini yürüttüklerini söyledi.


Kelleci, her ay düzenli olarak İnsan Hakları Kurulunun toplantı gerçekleştirdiğini, Karabük'ün çeşitli noktalarında bulunan İnsan Hakları Müracaat kutularını kontrol ettiklerini, İnsan Hakları Kuruluna 2019 yılı içerisinde 4 müracaat geldiğini yürütülen işlemlerle müracaatların sonuçlandırıldığını ifade etti.


10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle Valilik Toplantı Salonu'nda konferans düzenleyerek bilinç ve farkındalık çalışması yürüttüklerini de aktaran Kelleci, 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 2559 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamında 2019 yılında 4 müracaat aldıklarını ve bu müracaatların değerlendirilerek sonuçlandırıldığını ifade etti. - KARABÜK

Karabük, Lahey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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