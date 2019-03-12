Son Dakika Haberleri: Karabük'te 6 Bin Kişilik İstihdam Hedefi

Karabük'te 6 Bin Kişilik İstihdam Hedefi

51 dakika önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirilen 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında kentte 6 bin kişinin istihdam edilmesinin planlandığını bildirdi.

Karabük'te 6 Bin Kişilik İstihdam Hedefi, System.String[]
Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirilen 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında kentte 6 bin kişinin istihdam edilmesinin planlandığını bildirdi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen istihdam toplantısında konuşan Gürel, kentteki teşviklerden bahsetti ve bu paketlerden yararlanan firmalara sağlanan kolaylıkları anlattı.

Karabük'te 43 bin civarında aktif sigortalı çalışanın olduğunu ve bunu 49 binlere çıkartmak istediklerini belirten Gürel, "Ülke genelinde 2019 yılı istihdam seferberliği ile 2 milyon 500 bin kişi istihdam edilecek. Bunun ilimize düşeni 6 bin civarında. Nisan sonuna kadar programa dahil olmak gerekiyor. 3 ay boyunca nisan sonuna kadar bu pakete dahil olan iş yeri sahiplerimiz istihdam edecekleri her işçinin 3 ay boyunca devletimiz maaşını, sigortasını ve vergisini ödeyecek. Daha sonra 9 ay süresinde vergi ve sigortasını yine devletimiz ödemeye devam edecek. Kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak."

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier de 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği hakkında bilgiler aktardı.

Toplantıda, ilgili bakanlıkların il müdürleri de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:41 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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