Son Dakika Haberleri: Karabük'te 6 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu
Son Dakika Güncel Karabük'te 6 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu

Karabük'te 6 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu

52 dakika önce

Karabük'te 6 kişilik ailenin yaşadığı ev kül olduKarabük'ün Yenice ilçesinde 6 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te 6 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde 6 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Saat 03.00 sıralarında, Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşayan Ali Demir'e (85) ait, altı ahır olarak kullanılan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Ali Demir, yangını fark ederek eşi, kızı, damadı, torunu ve misafirliğe gelen oğlunu uykudan uyandırıp dışarıya çıkmalarını sağladı. Bir süre sonra alevler evi sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen ailenin bazı üyelerine ambulansta müdahale edildi. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te 6 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu

Ali Demir, Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:55 Kaynak: DHA
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