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Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor

09.08.2021 13:42
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor, System.String[]

Karabük'te 6 yıl önce 60 milyon liraya yapılan yurt binası, yıllardır hizmete girmiyor. TOKİ, bir türlü hizmete girmediği çin boş duran binayı 52 milyona satışa çıkardı fakat alıcı bulamadı. Bina 13 Ağustos'ta maliyetinin yarı fiyatı olan 32 milyon liraya tekrardan ihaleye çıkacak.

Karabük'te 6 yıldır boş duran "Hayalet bina" dikkat çekiyor. Şehirde üniversitenin kurulmasıyla öğrenci yurdu ihtiyacı doğdu. TOKİ de kendilerine gelen talep üzerine şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuksu Mahallesi'ne 6 yıl önce yurt binası yaptı. Ancak bin öğrenci kapasiteli, 14 katlı modern yurt binası faaliyete geçmedi. Yıllardır kaderine terk edilen yurt binası dururken, öğrenciler özel yurtlarda barınmak zorunda kaldı.

YARI FİYATINA TEKRAR SATIŞA ÇIKACAK

Binanın durumu Karabük'te tartışma konusu oldu. BRTV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya konuyu Cumhurbaşkanlığı'na iletti. Sözcü'de yer alan habere göre, TOKİ de 60 milyon liraya mal ettiği binayı satışa çıkarma kararı aldı. Bina için önce 52 milyon lira istendi. Ancak alıcı çıkmadı. Satış için 13 Ağustos'ta yeniden ihaleye çıkılacağı duyuruldu. Yurt binasının bedeli, maliyetinin yaklaşık yarı fiyatı olan 32 milyon lira olarak belirledi.

Karabük'te 6 yıl önce 60 milyon TL'ye yapılan öğrenci yurdu, yarı fiyatına satılacak

"BOŞ DURMASA ÖĞRENCİLER DAHA UCUZA KALACAKTI"

Bir yetkili, yarı fiyatına satılacak olan yurt binasının üniversiteye uzak yapıldığının altını çizerek şöyle dedi: "Karabük'te 70 bin civarında yükseköğrenim öğrencisi var. İlde yurt olarak kullanılan binalar var. İldeki yaygın söylenti, oluşan yurt lobisinin, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bu binayı kiralamasını ya da almasını engelliyor. Bina yapıp devlete kiralıyorlar. Eğer bu yurt binası boş durmasa öğrenciler daha ucuza kalacaktı. Yurt binası üniversiteye uzak. Ancak bu sorun oluşturmazdı."

Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor

Karabük, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


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