Karabük'te 60 köy ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 60 köy ulaşıma açıldı - Son Dakika

Karabük'te 60 köy ulaşıma açıldı

6 saat önce

Karabük'te kapalı 67 köyden 60'ı ulaşıma açıldı.

Karabük'te 60 köy ulaşıma açıldı, System.String[]

Karabük'te kapalı 67 köyden 60'ı ulaşıma açıldı.


Karabük'te dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte 67 köy yoluma ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalarla kapalı 67 köy yolundan 60'ı ulaşıma açıldı.


Özel İdare ekipleri kapalı 7 köy yolunun ulaşıma açılması için 6 greyder, bir kar bıçaklı kamyon, 2 dozer, 4 kamyonetle çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:32 Kaynak: İHA
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