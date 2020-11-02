Karabük'te 61 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan V.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda, 61 litre el yapımı sahte içki, 2 anason kiti ve alkol yapımında kullanılan 6 damlalık ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde sahte içki satışı yaptığı tespit edilen V.K'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Karabük 'te 61 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

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