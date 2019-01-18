Karabük'te 63 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 100 köy yolundan 63'ü yeniden ulaşıma açılırken, 37 köy yolunu açılması için çalışmalar sürüyor.
Karabük
'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 100 köy yolundan 63'ü yeniden ulaşıma açılırken, 37 köy yolunu açılması için çalışmalar sürüyor.
Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından açıklamada kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası hızla başlatılan karla mücadele çalışmaları sonrası toplamda kapanan 100 köy yolunun, 515 km'lik kısmı ve 67 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. Karabük merkeze bağlı 2, Eskipazar
'da 3, Yenice
'de 7, Eflani
'de 20 ve Ovacık
'ta 5 olmak üzere toplam 37 köy yolunu açma çalışmaları ise aralıksız devam ettiği ifadelerine yer verildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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