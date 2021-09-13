Karabük'te 64 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu - Son Dakika

Karabük'te bağ evinde kalan 64 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Kapullu Mahallesi Soğuksu mevkisindeki bağ evinde kalan Hidayet Maden'den (64) haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Eve giren ekipler, Maden'i yerde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Maden'in öldüğünü belirledi.
Maden'in cesedi, incelemenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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