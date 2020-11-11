Karabük'te 65 yaş ve üzerindekilerin belli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi - Son Dakika

Karabük'te 65 yaş ve üzerindekilerin belli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi

11.11.2020 23:01
Karabük'te 65 yaş ve üzerindekilerin belli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi, System.String[]

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi bazı kararlar aldığı belirtildi.

Daha önce 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen kararın toplantıda yeniden değerlendirildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi."

Açıklamada, "10.00­-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu, görevlileri, işletme sahibi, basın mensubu, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kararın uygulamasına 13 Kasım Cuma günü saat 08.00'den itibaren başlanacağı belirtildi.

Mahalle ve semt pazarları ile toplu taşıma araçlarının duraklarında sigara içilmesi yasaklandı

Açıklamada, 6 Kasım'da alınan kararla Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanması hükmünün genişletilerek il merkezi, ilçe ve beldelerde kurulan tüm mahalle ve semt pazarları ile toplu taşıma araçlarının duraklarında sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kararlara uymayanlar hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem uygulanacak.

Toplu Taşıma, Sigara, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te 65 yaş ve üzerindekilerin belli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi - Son Dakika


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