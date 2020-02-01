Karabük'te 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Karabük'te 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor
6 saat önce
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Eflani'de 48, Eskipazar'da 8 ve Safranbolu'da 11 olmak üzere toplam 67 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
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