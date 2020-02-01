Karabük'te 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Eflani'de 48, Eskipazar'da 8 ve Safranbolu'da 11 olmak üzere toplam 67 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.