Karabük'te 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Karabük'te 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Karabük'te 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Eflani'de 48, Eskipazar'da 8 ve Safranbolu'da 11 olmak üzere toplam 67 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu, Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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