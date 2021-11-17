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Karabük'te 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Karabük'te 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

17.11.2021 19:00
Karabük'te 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Karabük'te çeşitli adreslerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te çeşitli adreslerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık olaylarına karıştığı ve konut dokunulmazlığını ihlal ettiği ileri sürülen N.G, A.S, H.M, S.A, N.Ç, D.K ve M.B gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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