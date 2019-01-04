Son Dakika Haberleri: Karabük'te 7 İş Yerinde Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Karabük'te 7 İş Yerinde Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

32 dakika önce

Karabük'te 7 iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandıKarabük'te, farklı tarihlerde 3 ayrı mahalledeki 7 iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen H.M. (26) ve E.A. (27) yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Karabük'te 7 iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Karabük'te, farklı tarihlerde 3 ayrı mahalledeki 7 iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen H.M. (26) ve E.A. (27) yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde gece saatlerinde, Hürriyet Mahallesi, Bayır Mahalle ve Kartaltepe Mahalle'sinde, 7 ayrı işyerinde 22 bin TL, 70 bin TL değerinde çek, 5 bin TL değerinde 479 adet sigara ve 4 adet cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis olayın meydana geldiği iş yerlerinin ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtları incelemeye aldı. Yaklaşık 300 saatlik görüntü izleyen ekipler, olayın şüphelilerinin H.M. ve E.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, il dışına kaçmak üzereyken Cumayanı Köyü mevkiinde yakalandı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada sigaraları ele geçirdi. 2 şüpheli ilk ifadelerinde, 22 bin TL'yi harcadıklarını söylerken, haklarında hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak gibi birçok suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:34 Kaynak: DHA

Karabük, 3. Sayfa
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