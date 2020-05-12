Karabük'te 7 milyon 430 bin lira kısa çalışma ödeneği verildi - Son Dakika

Karabük'te, kısa çalışma ödeneği ile 5 bin 647 çalışana, 7 milyon 430 bin 700 lira ödeme yapıldı.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Karabük'te bin 454 işverenin kısa çalışma ödeneğine başvurduğu belirtildi.



Ödemelerin hesaplara aktarıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Korona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösterirken özellikle bu dönemde işverenler ve çalışanlar için ekonomik olumsuzluklar yaşandı. Bu süreçte ilimizde çalışanların maaşlarını ödemekte güçlük çeken bin 454 işveren kısa çalışma ödeneği ödemelerine başvurdu. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan çalışanlar için ilk maaşlar 5 Mayıs Salı günü itibariyle hesaplara yatırılmaya başladı. Salgın nedeniyle ekonomik olarak etkilenen bin 454 firma ve 7 bin 782 çalışanın talepte bulunduğu kısa çalışma ödeneğinde sisteme girilen 7 bin 240 sigortalıdan 5 bin 648'si bu ödenekten yararlanırken, bin 593 sigortalı yararlanamamıştır. İlimizde 5 bin 647 çalışana 7 milyon 430 bin 700 TL ödeme yapılmıştır." - KARABÜK