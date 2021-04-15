Karabük'te 75 bin doz aşılama yapıldı - Son Dakika

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 75 bin doz aşı uygulandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla kentte toplam 75 bin doz aşı uygulaması yapıldığı belirtilerek, "Değerli Karabüklüler, umutla beklediğimiz günlere bir süre daha sosyal hareketliliğimizi azaltarak ve aşılanma oranımızı yükselterek ulaşacağız." ifadesine yer verildi.