78 bin yardımcı kaynak kitap öğrencilere ulaştı - Son Dakika

Karabük'te, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 78 bin yardımcı kaynak kitap dağıtıldı.

Öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz giderilmesi amacıyla 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm eğitim seviyelerinde hazırlanan yardımcı kaynaklar öğrencilere ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Bakanlığın yardımcı kaynaklar kitaplarıyla ilgili desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Karabük'te şu ana kadar 78 bin kitabın öğrencilere ulaştırıldığını belirten Akbaş, "Kitaplarla ilgili hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bakanlığımızın gönderdiği kitapların öğrencilere sınavlara hazırlanmalarında büyük destek sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nihal Topal da Bakanlığın gönderdiği test kitaplarının işlerine çok yaradığını ifade etti.

Öğrencileri Türkçe'de Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) hazırlarken kitaplardan ödevlendirme yaptıklarını anlatarak, "Sonra ödevleri kontrol ediyoruz. Anlamadıkları konularla ilgili tekrar yapıp, açıklamalar yapıyoruz. Bu anlamada çok yararlı oldu." diye konuştu.

Öğrenci Yılmaz: "Harçlığım bana kalıyor"

Okulun 12'nci sınıf öğrencisi Yiğit Yılmaz ise her ay kaynak ve soru kitapları alabilmek için harçlık biriktirdiğini, şimdi ise Bakanlığın kendilerine ücretsiz gönderdiği kaynak kitapları kullandığını dile getirdi.

Bu sayede harçlıklarının kendine kaldığını vurgulayan Yılmaz, bu imkanı kendilerine sağladığı için Bakanlığa teşekkür etti.

Mehmet Vergili Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Berat Efe Dursun, yardımcı kaynakların basılı halinin ücretsiz dağıtılmasının işlerini çok kolaylaştırdığını, sınavlara hazırlıkta örnek soruları görmenin kendilerine olan güveni artırdığını kaydetti.

11'inci sınıf öğrencisi İclal Cebecik de yardımcı kaynak destek paketinin çok verimli olduğunu ve bu kitapları kullanarak okullarda deneme sınavı olduklarını belirtti.