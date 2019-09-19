Son Dakika Haberleri: Karabük'te 8 ayda 2 bin 293 konut satıldı
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Karabük'te 8 ayda 2 bin 293 konut satıldı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2019 yılının Ağustos ayında 363 konut satışı yapılırken, 2018 yılının aynı döneminde ise konut satışı 290 olarak gerçekleşmişti.

Karabük'te 8 ayda 2 bin 293 konut satıldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2019 yılının Ağustos ayında 363 konut satışı yapılırken, 2018 yılının aynı döneminde ise konut satışı 290 olarak gerçekleşmişti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Ağustos ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.


Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Ağustos ayında 363 konut satıldı. Ağustos ayında satılan 363 konuttan 82'si ilk satış, 281'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Ocak -Ağsutos 2019 dönemini kaplayan ilk 8 ayda ise 2 bin 293 konut satışı gerçekleşirken, bunun 689'u ilk satış, bin 604'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.


Bartın'da ise 2019 yılı Ağustos ayında 305 konut satılırken, bunun 124'ü ilk satış, 181'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Zonguldak'ta ise 2019 yılı Ağustos ayında satılan 622 konuttan 235'i ilk satış, 387'si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. - KARABÜK

Zonguldak, Karabük, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:01 Kaynak: İHA
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