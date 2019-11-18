Son Dakika Haberleri: Karabük'te 80 yaşındaki kadın evini Türk Kızılaya bağışladı
Son Dakika Güncel Karabük'te 80 yaşındaki kadın evini Türk Kızılaya bağışladı - Son Dakika

Karabük'te 80 yaşındaki kadın evini Türk Kızılaya bağışladı

6 saat önce

Karabük'te 80 yaşındaki Nebiye Güngör, kirada bulunan evini Türk Kızılaya bağışladı.

Karabük'te 80 yaşındaki kadın evini Türk Kızılaya bağışladı, System.String[]

Karabük'te 80 yaşındaki Nebiye Güngör, kirada bulunan evini Türk Kızılaya bağışladı.

Eşinden kalan dairenin tapusunu Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç'e teslim eden Güngör, yaptığı açıklamada, Kızılayın her yere yardım elini uzattığını söyledi.

Her bölgeye ilk Türk Kızılayın koştuğunu belirten Güngör, şöyle konuştu:

"Kızılay yurt içi, yurt dışı demiyor, her yerde. Televizyonda gözlerinin önünde sinekler uçuşan, bir deri bir kemik kalan çocuklar görünce çok üzülüyorum. Ama Kızılay oralara gidiyor. O çocukları buluyor ve yardım ediyor. Bu yüzden kirada olan dairemi Kızılaya bağışladım. Kızılayı çok seviyorum."

Büyükgenç de Güngör'ün Türk Kızılayın çalışmalarını yakından takip etiğini dile getirdi.

Güngör'e teşekkür eden Büyükgenç, "Nebiye teyzemiz bizleri duygulandırdı. Allah hayrını kabul eylesin. Türk Kızılay büyük bir aile. Nebiye teyzemiz de bu ailenin bir mensubu." dedi.

Büyükgenç, her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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