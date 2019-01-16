Son Dakika Haberleri: Karabük'te 93 Köy Yolu Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'te 93 Köy Yolu Açma Çalışmaları Devam Ediyor

6 dakika önce

Karabük'te kapalı 93 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışmasının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Karabük'te 93 Köy Yolu Açma Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Karabük'te kapalı 93 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışmasının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada kapalı 93 köy yolunu açmak için karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Merkezde 6, Eflani ilçesinde 24, Eskipazar ilçesinde 14, Ovacık ilçesinde 20, Safranbolu ilçesinde 17 ve Yenice ilçesinde 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edildi.

12 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 7 kazıcı yükleyici, 5 pikap ile çalışmalar sürdüğü aktarıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:14 Kaynak: İHA

Karabük, Güncel
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