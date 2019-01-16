Karabük'te 93 Köy Yolu Açma Çalışmaları Devam Ediyor
6 dakika önce
Karabük'te kapalı 93 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışmasının aralıksız sürdüğü belirtildi.
Karabük
'te kapalı 93 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışmasının aralıksız sürdüğü belirtildi.
Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada kapalı 93 köy yolunu açmak için karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Merkezde 6, Eflani
ilçesinde 24, Eskipazar
ilçesinde 14, Ovacık
ilçesinde 20, Safranbolu
ilçesinde 17 ve Yenice
ilçesinde 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edildi.
12 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 7 kazıcı yükleyici, 5 pikap ile çalışmalar sürdüğü aktarıldı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:14 Kaynak: İHA
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