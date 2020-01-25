Karabük'te 99 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 99 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 20, Eflani'de 54, Eskipazar'da 30, Ovacık'ta 40, Safranbolu'da 40 ve Yenice'de 25 olmak üzere toplam 209 köyün yolu ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Çalışmalar sonucu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan merkez ilçede 15, Eflani'de 24, Eskipazar'da 18, Ovacık'ta 22, Safranbolu'da 19 ve Yenice'de 12 olmak üzere 110 köy yolu ulaşıma açılmıştır. Merkez ilçede 5, Eflani'de 30, Eskipazar'da 12, Ovacık'ta 18, Safranbolu'da 21 ve Yenice'de 13 olmak üzere 99 köy yolu ulaşıma kapalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.