Son Dakika Haberleri: Karabük'te "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kutlandı
Son Dakika Güncel Karabük'te 'Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kutlandı - Son Dakika

Karabük'te "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kutlandı

6 saat önce

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Karabük'te

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.


100. Yıl Kültür Merkezinde 112 Acil Sağlık Sisteminin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla ve '01 - 07 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kapsamında program düzenlendi. Programda Acil sağlık hizmetlerinin önemi, çalışan personelin moral ve motivasyonunu arttırmak, 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesini sağlamak ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında tanıtım ve bilgilendirme yapıldı. Programa Karabük Valisi Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, kurum müdürleri, 112 Acil Servis çalışanları ve öğrenciler katıldı.


Sağlık çalışanlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan sınır ötesi harekatlarda görev alan sağlık personellerine Vali Gürel tarafından teşekkür belgesi verildi. - KARABÜK

İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı
Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:48:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]