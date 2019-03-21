Son Dakika Haberleri: Karabük'te "Adalet Ormanı" Oluşturuldu

Karabük'te "Adalet Ormanı" Oluşturuldu

1 saat önce

Karabük'te, denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Karabük'te
Karabük'te, denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından "Adalet Ormanı" oluşturuldu.


Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında yapılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon" Projesi kapsamında Keltepe bölgesinde 3 dönümlük arazi, protokol üyeleri ve denetimli serbestlik hükümlülerince ağaçlandırıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, konuşmasında, ilin yüzde 71'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirtti.

Ormanın ve yeşilin önemine değinen Gürel, "Karadeniz ve Ege Bölgelerimizde çok yoğun ormanlarımız var ama bazı yörelerimizde yeterince ormanımız mevcut değil. Hem orman emvalini arttırmak hem de etrafımızı yeşillendirmek, güzelleştirmek adına yapılan her faaliyetin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün aynı zamanda baharın başlangıcı, Nevruz Bayramını kutluyoruz. Nevruz Bayramını kutlayan bütün Türk Cumhuriyetlerindeki ve ülkemizdeki yurttaşlarımızı kutluyorum. İnşallah bolluk bereketlik içerisinde hepimiz güzel bir yıl geçiririz. Hayırlı, uğurlu olsun, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ise proje hakkında bilgi verdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Patlak, ormanların önemli olduğunu ifade ederek, bu tür projelerin devam edeceğini kaydetti.

Daha sonra Gürel, Patlak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Ali Çağlayan, Orman İşletme Müdürlüğü ve cezaevi müdürlüğü personeli ile denetimli serbestlik hükümlüleri arazide ağaç dikimi yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:59 Kaynak: AA

Karadeniz, Karabük, Güncel
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