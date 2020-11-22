Karabük'te bazı adaylar saniyeler kala sınava yetişti - Son Dakika

Karabük'te bazı adaylar saniyeler kala sınava yetişti

KARABÜK - Karabük'te Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumunda kapıların 10.00'da kapanması uygulaması nedeniyle adaylar zamanla yarıştı. Bazı adaylar son saniyede içeriye giriş yaptı.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu heyecanı korona virüs tedbirleri kapsamında başladı. Sınav merkezine gelen adaylar okul girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtıldıktan sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı. Korona virüs nedeniyle risk grubunda olan 60'dan fazla aday ambulanslarla sınav yerlerine götürüldü.

Son 3 yıldır olduğu gibi adaylar salonlara saat 10.00 a kadar alındı. Ancak bu kuralın bilinmesine rağmen bazı adaylar şansını son dakikaya bıraktı. Koşa koşa sınav merkezine gelen adaylar kapıların kapanmasına saniyeler kala içeriye girdi.