Karabük'te adli yıl açılışı

Adli yıl açılışı dolayasıyla Karabük Barosu tarafından tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, avukatların yaşadıkları bazı sıkıntılara değindi.

Meslektaşları adına isteklerini dile getiren Erdoğan, "Hükümet tarafından mayıs ayında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinde, yargıdaki sorunların ve mesleki sorunlarımızın çözümü bakımından olumlu bulduğumuz çeşitli düzenlemeler öngörülmektedir. Bu paketi önemsiyoruz ve sorunlarımızın çözümü bağlamında önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.